Зеленський на Донеччині представив нового командувача Операцією Об’єднаних сил

Павлюк був командиром 24-ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького

Президент Володимир Зеленський сьогодні під час поїздки в Донецьку представив нового командувача Об'єднаних сил Олександра Павлюка.

«З великою радістю хочу представити вам нового командувача Об'єднаних сил ЗСУ, кавалера Ордена Богдана Хмельницького II та III ступенів, генерала-лейтенанта, бойового офіцера, патріота України Павлюка Олександра Олексійовича», – заявив Зеленський.

«Мені здається, що його представлення в такий день, в день визволення нашого українського міста (Авдіївки) на Донбасі - це хороший знак, символ надії на те, що вільне і мирне життя настане і в інших тимчасово окупованих містах та селах на сході української землі», – додав він.

Генерал-лейтенант Збройних сил України Олександр Павлюк народився 20 серпня 1970 року у Новограді-Волинському.

У 1991 році він закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, а у 2004-му — Національну академію оборони України.

У 2006–2007 командував українськими миротворчими силами у Косово.

У 2017-2020 роках Павлюк був командувачем військ оперативного угруповання «Захід», після чого став командувачем підготовки командування Сухопутних військ Збройних сил.

Був командиром 24-ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького.

Офіцерським орденом Богдана Хмельницького III ступеня Олександр Павлюк був нагороджений на День Збройних сил України 2012 року, ІІ ступеня — у 2016-му.

Військове звання генерал-лейтенанта йому присвоєно 23 серпня 2018-го.

Напередодні Зеленський представив нове командування Генштабу ЗСУ.

Також Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив.

Як відомо, напередодні Зеленський провів кадрові зміни в армії. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко. Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – Командувачем об'єднаних сил.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

Також Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.