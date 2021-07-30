Вперше одне з формувань Збройних сил України очолила жінка

В Україні, яка інтегрується до НАТО, жінки мають можливість проходити військову службу на рівних із чоловіками

Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби, головного інспектора головної інспекції міністерства оборони Тетяни Остащенко на посаду командувача Медичних сил Збройних сил України. Про це повідомили в пресцентрі Міноборони.

Міністр зазначив, що таким способом відбувається рух до побудови армії нового зразка.

«Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками», – заявив чиновник.

Водночас нове призначення в ЗСУ свідчить не лише про гендерну рівність, а й про фаховість.

«Тетяна Остащенко має великий досвід організації медичного забезпечення. Проходила військову службу головним інспектором Головної інспекції Міністерства оборони України, тому чудово розуміє той фронт робіт, котрий необхідно подужати, аби відновити нормальне функціонування військової медицини», – повідомив Таран.

Очільник Міноборони переконаний, що Тетяна Остащенко наведе лад у медичній службі, удосконалить процеси медичного забезпечення армії, створить сприятливі умови для розвитку галузі відповідно до стандартів НАТО, а також зменшить корупційні ризики й синхронізує процеси всіх складових Медичних сил.

Міністр оборони також додав, що натепер жінки становлять чверть ЗСУ, ба більше, зростає їхня роль у розвитку війська.

До слова, Тетяна Остащенко народилась у серпні 1974 року у Львові в родині військовослужбовця. З відзнакою закінчила фармацевтичний факультет Львівського Державного медичного інституту, а також Українську військово-медичну академію.

В армії вона пройшла шлях від начальника аптеки у військовій частині до головного інспектора Головної інспекції Міноборони. Крім того, отримала оперативно-тактичний рівень військової освіти 2020 року, а також закінчила низку курсів в арміях країн НАТО.