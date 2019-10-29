Рада перенесла голосування щодо погашення заборгованості перед шахтарями



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Дмитро Разумков: Це питання стоїть на розгляді на четвер

Голосування щодо змін до Державного бюджету на поточний рік, які передбачають погашення заборгованості по зарплатах шахтарям, перенесли на четвер, 31 жовтня. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання Верховної Ради.

«Це питання стоїть на розгляді на четвер», - зазначив Разумков, відповідаючи на питання нардепів, чому сьогодні не внесено до порядку денного питання щодо змін до поточного держбюджету, які передбачають виділення 1 млрд грн, обіцяних урядом для погашення боргів по зарплатам шахтарям.

За його словами, таке рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що засідання профільного комітету було призначено на завтра, середу 30 жовтня.

Нагадаємо, сьогодні на пленарному засіданні Верховна Рада планує розглянути законопроєкти щодо надання статусу та соціальних гарантій учасникам АТО та щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України.

Раніше у Раді заявляли, що 29 жовтня, народні депутати розглядатимуть у другому читанні проєкт закону щодо внесення змін до Державного бюджету на 2019 рік, який передбачає, зокрема, погашення заборгованості перед шахтарями.

До слова, заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що у середу, 30 жовтня, Верховна Рада приступить до розгляду законопроєкту про незаконне збагачення.

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