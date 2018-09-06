Рада підтримала правки Порошенка у законі про криміналізацію контрабанди лісу



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За прийняття закону проголосували 246 нардепів

Верховна Рада України ухвалила закон про криміналізацію контрабанди та незаконної вирубки лісу з правками, внесеними президентом.

За відповідне рішення проголосувало 246 депутатів, передає «УНІАН».

Як зазначається, 3 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів». Проте тоді Порошенко заветував закон.

Зокрема, законом встановлюється, що переміщення через митний кордон поза митним контролем лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі митної території України, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Напередодні правки президента підтримали у комітеті Верховної ради. «Таке рішення прийнято не тому, що ці пропозиції правильні. Вони якраз йдуть всупереч інтересам України та базуються на хибних та штучних аргументах. Просто реалії такі, що на подолання вето голосів в залі недостатньо і треба обирати 2/3 перемоги чи гарантована поразка», — написав голова комітету промислової політики Віктор Гласюк.

Раніше стало відомо, що Україна стала найбільшим експортером нелегальної деревини до Євросоюзу. Більше того, Україна експортує нелегальну деревину, зокрема, для постачальників IKEA.

Як повідомлялося, з початку запровадження мораторію на експорт лісу-кругляку обсяги вирубок не зменшилися, в той же час збільшилась кількість випадків контрабанди та незаконного вивезення деревини з України.