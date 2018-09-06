Рада оптимізувала «єдине вікно» на митниці



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Із закону прибрали норму про часткове відшкодування с/г товаровиробникам вартості закупівлі спецвагонів для перевезення зерна

Верховна Рада України ухвалила проект щодо внесення змін до деяких законів України щодо єдиного митного вікна.

За документ проголосували 259 депутатів.

Зокрема, Порошенко запропонував вилучити з проекту закону норму про часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості закупівлі спеціальних вагонів для перевезення зерна.

Порошенко вказує, що більшість сільськогосподарських товаровиробників становлять фермерські господарства (75% від загальної кількості сільськогосподарських підприємств), а обсяг виробництва продукції рослинництва (11,2%) не є таким, що об’єктивно вимагає придбання більшістю із них спеціальних вагонів для перевезення зерна.

«З метою запровадження на законодавчому рівні відповідно до міжнародної практики та рекомендацій міжнародних організацій взаємодії між органами доходів і зборів під час здійснення зовнішньоекономічних операцій з використанням «єдиного вікна», пропонується у Митному кодексі визначити основоположні принципи, на підставі яких здійснюватиметься така взаємодія», - йдеться у пояснювальній записці.

Також для забезпечення ефективної взаємодії державних органів, які здійснюють державні види контролю або видають дозвільні документи, необхідні для пропуску товарів та автомобілів через кордон та їх випуску у відповідний митний режим, з органами доходів і зборів та підприємствами, будуть внесені відповідні зміни до низки законів щодо здійснення такої взаємодії з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до вимог Митного кодексу України.

Нагадаємо, у серпні 2016 року урядом зроблено перший крок для запровадження «єдиного вікна», проте функціонування та розвиток цього механізму практично унеможливлюється відсутністю необхідних законодавчих змін.

Залишається поширеною практика надання документів одночасно в паперовій та електронній формі. Необхідність дублювання подачі документів ще й у паперовій формі пояснюється існуючими законодавчими та нормативним вимогами.

Для 52% опитаних експортерів та 54% опитаних імпортерів витрати часу на митниці не змінились.