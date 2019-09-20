Рада підтримала закон про матеріальну відповідальність військових



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Проект у першому читанні підтримали 306 парламентарів

Парламент підтримав за основу у першому читанні законопроект №1225 «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб».

За документ проголосували 306 нардепів. Також Рада підтримала скорочену процедуру підготовки закону до другого читання.

Так, документ визначає підстави та умови притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів під час проходження ними зборів, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, винних у завданні прямої дійсної шкоди шляхом:

знищення,

пошкодження,

створення нестачі,

розкрадання або незаконного використання військового та іншого майна,

погіршення або зниження його цінності,

здійснення надлишкових виплат під час виконання обов’язків військової служби або службових обов’язків, а також порядок відшкодування такої шкоди.

Зараз же матеріальна відповідальність військових, осіб рядового та начальницького складу врегульована Положенням про матеріальну відповідальність військових за шкоду, заподіяну державі, затвердженим постановою ВР від 23 червня 1995 року.