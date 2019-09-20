Президент підписав закон про початок роботи Антикорупційного суду



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Президент Володимир Зеленський

Рада 18 вересня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду»

Президент Володимир Зеленський підписав закон про початок роботи Вищого антикорупційного суду та уточнення підсудності справ ВАС.

Про це повідомляється на сторінці закону №1025 «Про внесення зміни до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» (щодо початку роботи суду)» на офіційному сайті Верховної Ради.

Так, у графі про дату і стан проходження документа зазначається, що 20 вересня закон «Повернуто з підписом від президента».

Як повідомлялося, Верховна Рада 18 вересня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду». Відповідне рішення підтримали 323 народних депутатів.

Закон визначає, що підсудність Вищого антикорупційного суду як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду.

Водночас ця норма не поширюється на кримінальні провадження, досудове розслідування у яких здійснює або здійснювало НАБУ та закінчили прокурори САП.

Відповідно до закону, до антикорсуду передаються усі кримінальні провадження, досудове розслідування у яких завершено прокурорами САП і судовий розгляд яких судами першої, апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Цей закон набуваде чинності наступного дня після його опублікування в газеті «Голос України».

Нагадаємо, 5 вересня Антикорупційний суд розпочав роботу. Очільницею Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич, а її заступником – Євген Крук. Термін перебування на цих посадах – три роки.

Склад суду - 38 суддів, з них 11 працюють в Апеляційній палаті суді.

Президент Володимир Зеленський заявив, що допоможе Вищому антикорупційному суду позбутися справ дрібних чиновників і працювати над притягненням до відповідальності справді великих корупціонерів.

За перший тиждень роботи Антикорупційного суду Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до нього три справи.