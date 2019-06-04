  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рада планує розглянути проект чипування тварин цього тижня

    • Розсилка
    Рада планує розглянути проект чипування тварин цього тижня

    Ініціатор документу - народний депутат від «Європейської солідарності» Олександр Бакуменко

    Цього тижня Верховна Рада України має розглянути у першому читанні проект закону про ідентифікацію та реєстрацію тварин. Про це розповів народний депутат, ініціатор документу Олександр Бакуменко.

    Читайте також

    «Розгляд документа заплановано на четвер, 6 червня. Але я не певен, що ми до нього дійдемо. Не певен, що документ потрапить до прохідної частини порядку денного», - сказав Бакуменко.

    Йдеться про проект ЗУ №9022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин».

    Законопроект був зареєстрований у серпні 2018 року. З того часу Рада чотири рази відкладала його розгляд. Ініціатори проекту ЗУ хочуть зобов'язати власників домашніх і диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.

    За допомогою спеціальних чіпів в Україні планують перерахувати домашніх і диких тварин
    За допомогою спеціальних чіпів в Україні планують перерахувати домашніх і диких тварин

    Передбачається, що після ухвалення законопроекту буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі.

    Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безплатно.

    Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    Верховна Рада українці тварини дотації
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ