Рада планує розглянути проект чипування тварин цього тижня
Ініціатор документу - народний депутат від «Європейської солідарності» Олександр Бакуменко
Цього тижня Верховна Рада України має розглянути у першому читанні проект закону про ідентифікацію та реєстрацію тварин. Про це розповів народний депутат, ініціатор документу Олександр Бакуменко.
«Розгляд документа заплановано на четвер, 6 червня. Але я не певен, що ми до нього дійдемо. Не певен, що документ потрапить до прохідної частини порядку денного», - сказав Бакуменко.
Йдеться про проект ЗУ №9022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин».
Законопроект був зареєстрований у серпні 2018 року. З того часу Рада чотири рази відкладала його розгляд. Ініціатори проекту ЗУ хочуть зобов'язати власників домашніх і диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.
Передбачається, що після ухвалення законопроекту буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі.
Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безплатно.
Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації.
Джерело: УНН