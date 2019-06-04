Рада планує розглянути проект чипування тварин цього тижня



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Ініціатор документу - народний депутат від «Європейської солідарності» Олександр Бакуменко

Цього тижня Верховна Рада України має розглянути у першому читанні проект закону про ідентифікацію та реєстрацію тварин. Про це розповів народний депутат, ініціатор документу Олександр Бакуменко.

«Розгляд документа заплановано на четвер, 6 червня. Але я не певен, що ми до нього дійдемо. Не певен, що документ потрапить до прохідної частини порядку денного», - сказав Бакуменко.

Йдеться про проект ЗУ №9022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин».

Законопроект був зареєстрований у серпні 2018 року. З того часу Рада чотири рази відкладала його розгляд. Ініціатори проекту ЗУ хочуть зобов'язати власників домашніх і диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.

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Передбачається, що після ухвалення законопроекту буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі.

Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безплатно.

Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації.

Джерело: УНН