У Вінниці хлопець рятує диких тварин: в квартирі живуть птахи, коти та лисеня



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Вінничанин тримає у себе вдома 22 птахи, стільки ж котів та лисеня

Усі тварини потрапили травмованими. Хлопець мешкає в багатоповерхівці, за фахом – масажист. У вільний час займається порятунком тварин. Серед них – їжаки, білки, лелеки та навіть лисиці, - розповідають у сюжеті «Подробиць».

Олександр пригадує, першу тварину врятував п’ять років тому. Від тоді всі вилікувані звірі і птахи – постійні гості в його помешканні. Зоозахисник годує підопічних тричі на день. Спочатку частує птахів – потім котів. Чотирилапі у Сашка самостійні, а ось до кожного птаха потрібен особливих підхід. Їдять пернаті не все і вимагають особливої техніки годування. Деяких птахів зоозахисник не наважується залишати вдома.

«В більшості випадків вони залишаються в мене, якщо це дрібні птахи. Якщо це крупні птахи, наприклад, лелеки, канюки, сови, я їх передаю до центрів реабілітації, до приватних притулків, які можуть їх прийняти», - говорить вінничанин.

Сьогодні у Саші проживають понад 40 улюбленців. У кожного своя історія. Здебільшого, птахи потрапляють до волонтера травмованими. У сови, яку недавно взявся рятувати, черепно-мозкова травма, а на курку Кімуру накинулися собаки. Коти у юнака теж з вадами: є і глухі, і сліпі…

Окрім птахів і котів, вінницький зоозахисник дбає і про хижаків. Нещодавно Саші принесли покалічене лисеня. Він його відгодує, полікує, а потім випустить на волю або прилаштує в заповідник.

Хлопець розповідає, іноді тварини приносять небайдужі, але часто їх доводиться виручати з біди самотужки.

«Якось доводилося звертатися до бійців Служби «101», коли ми діставали кішку, яка застрягла між гаражами. Тоді на рятувальну операцію пішло 8 годин», - додає юнак.

Вже за цей рік зоозахисник прихистив 50 тварин, а за увесь, час каже хлопець, їх назбирається сотні.

Понівечених звірів рятуватиме і далі. У планах – створити власний центр з допомоги диким тваринам.

Джерело: Подробности