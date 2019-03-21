Рада продовжила розгляд «мовного закону» з 825-ї правки



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Напередодні нардепи завершили розгляд закону на 825-й правці проекту «мовного закону»

Спікер ВР повідомив, що під час обговорення буде додавати до часу виступу парламентарів не більше 10 секунд

Народні депутати в четвер, 21 березня, продовжили розгляд законопроекту про функціонування державної мови з 825-ї правки.

Про це повідомив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій під час засідання парламенту.

«Ми продовжуємо розгляд закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», - сказав Парубій.

За його словами, нардепи завершили розгляд закону на 825-й правці проекту закону.

Спікер додав, що сьогодні під час обговорення буде додавати до часу виступу парламентарів не більше 10 секунд.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що окремі народні депутати свідомо затягують розгляд «мовного закону». Раніше Парубій заявив, що парламентарі мають плідно попрацювати над законом про мови із тим, щоб розглянути більше 2000 правок до нього.

Як відомо, 19 березня спікер ВР наполіг на вимкненні мікрофона нардепу від Опозиційного блоку Олександру Вілкулу, який під час виступу з трибуни російською мовою закликав депутатів не підтримувати законопроект 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Джерело: УНН