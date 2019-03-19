Вілкул поскандалив із Парубієм у Раді через мову



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Після зауваження Парубія Вілкул погодився продовжити виступ українською

Вілкул виступав з трибуни Ради російською мовою, що не сподобалося Парубію

Голова Верховної Ради Андрій Парубій наполіг на вимкненні мікрофона нардепу від Опозиційного блоку Олександру Вілкулу, який під час виступу з трибуни російською мовою закликав депутатів не підтримувати законопроект 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це повідомляє Укрінформ.

«Прошу до державної мови повернутися, пане Вілкуле. Я попереджаю і прошу говорити державною мовою. Прошу вимкнути мікрофон», - сказав Парубій.

Після цього Вілкул погодився продовжити виступ українською, але при цьому посперечався з Парубієм. «Андрію Володимировичу, якщо ви вважаєте, що та мова, якою ви розмовляєте, це є українська, то ви дуже помиляєтесь», - сказав він.

У відповідь на це спікер підкреслив, що мовою, якою він розмовляє, послуговувалися його батьки та предки, та зауважив, що не допустить виступів недержавною мовою у Раді.

«Мова, якою я розмовляю, розмовляли й мої діди, і мої прадіди, і батько, і матір, я нею виховувався з колискової. І взагалі, у Верховній Раді України я не допущу виступів недержавною мовою. Я на цьому не раз наголошував. Вкотре попереджаю: не допущу», - відповів Парубій Вілкулу.

Нагадаємо, 15 березня депутати Верховної Ради не розглядали закон про мову, залишивши понад 1500 правок на наступний пленарний тиждень.