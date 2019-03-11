Парубій анонсував розгляд закону про мову



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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій

Спікер парламенту наголосив, що до проекту закону подано понад 2000 правок, тож передбачити, коли закон буде прийнятий, наразі неможливо

Цього тижня парламентарі мають плідно попрацювати над законом про мови із тим, щоб розглянути більше 2000 правок до нього. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час погоджувальної ради у парламенті.

«Переконаний, що найкращим шануванням пам’яті Тараса Шевченка буде ефективна робота і прийняття законопроекту про забезпечення і функціонування української мови як державної», − зазначив він.

За його словами, після визнання закону про мову «Колісніченка-Ківалова» неконституційним у законодавстві утворився певний вакуум, який має подолати новий закон, розгляд якого розпочався минулого тижня.

При цьому він додав, що законопроект про мови передбачає використання української мови на телеканалах − не менше 90%, в пунктах розповсюдження − не менше 50% журналів і газет, не менше 50% книжок українською мовою в книгарнях, а також україномовну освіту.

Також Парубій наголосив, що до проекту закону подано понад 2000 правок, тож передбачити, коли закон буде прийнятий, наразі неможливо. Втім парламент має ретельно попрацювати над цими правками з тим, щоб закон був прийнятий у конституційний спосіб.

Проект закону 2679-д про забезпечення функціонування української мови як державної направлений на:

захист державного статусу української мови як мови громадянства України;

утвердження української мови як мови міжетнічного спілкування і порозуміння в Україні;

функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського суспільства,

засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності та національної безпеки;

застосування української мови як державної на всій території України у всіх сферах суспільного життя, а також у міжнародному спілкуванні та при здійсненні посадовими особами представницьких функцій;

розвитку української мови, як самобутньої мови титульної нації з метою зміцнення національної самосвідомості українців та збереження національної культури, традицій, звичаїв та історичної пам’яті української нації.

Цей документ також урегульовує питання застосування української мови як державної у публічних сферах суспільного життя. Дія цього Закону не поширюватиметься на мову релігійних обрядів та на сферу приватного спілкування між особами.

Він регулюватиме застосування української мови як мови громадянства України, застосування української мови у діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в Україні, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, інших суб'єктів господарювання державної і комунальної форм власності, застосування української мови в публічних сферах.