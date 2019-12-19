Рада ратифікувала угоду щодо приєднання України до європейського кіно фонду Eurimages



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Фото: facebook.com / Олександр Ткаченко

За ратифікацію угоди проголосували 326 депутатів за мінімально необхідних 226

Сьогодні Верховна Рада після кількох років зволікань нарешті, за поданням президента України, ратифікувала угоду щодо приєднання України до європейського кіно фонду Eurimages - 326 голосів «за». Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу», колишній генеральний директор «1+1» Олександр Ткаченко у Facebook.

Це дозволяє українським кіновиробникам:

* долучитися до щорічного фонду обсягом 25 млн євро на виробництво, дистрибуцію та промоцію фільмів;

* пільгові кредити обсягом 500 т євро надаються проектам, як правило з українською історією та в яких Україна готова фінансувати 70% виробництва ко-продукції;

* кошти також можуть надаватися українським кінотеатрам;

* це дозволяє не тільки підняти кваліфікацію українських спеціалістів у співробітництві з європейськими колегами, але й відкриває можливості світової дистрибуції наших фільмів

* внесок України складає всього 131 т євро, при цьому країна отримує місце в Раді правління фонду.

«Непоганий подарунок «кіношникам» на день Св. Миколая», - резюмував нардеп.