Рада планує запровадити нові військові звання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардепи мають намір ліквідувати звання «генерал армії України»

Верховна Рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №2247 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців». За документ проголосували 267 нардепів.

Документом пропонується внести зміни і доповнення до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, Дисциплінарного статуту ЗСУ, Стройового статуту ЗСУ, Статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ та закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо встановлення нових військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.

Зокрема передбачається запровадити звання «бригадний генерал», «командор-адмірал», замість звання «генерал-полковник» - звання «генерал», а звання «генерал армії України» скасувати.

Пропонується ліквідувати звання «генерал армії України», звання «генерал-полковник» замінити на «генерал», зберігши звання «генерал-майор і «генерал-лейтенант».

Серед вищого офіцерського складу також вводяться звання «бригадний генерал» та «командор-адмірал».

У пояснювальній записці зазначається, що такі звання встановлюються за прикладом країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Реалізація закону не потребує додаткових витрат з держбюджету.

Зазначимо, у жовтні Рада ліквідувала військові звання «прапорщик» і «мічман».