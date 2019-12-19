  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рада планує запровадити нові військові звання

    • Розсилка
    Рада планує запровадити нові військові звання

    Нардепи мають намір ліквідувати звання «генерал армії України»

    Верховна Рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №2247 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців». За документ проголосували 267 нардепів.

    Документом пропонується внести зміни і доповнення до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, Дисциплінарного статуту ЗСУ, Стройового статуту ЗСУ, Статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ та закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо встановлення нових військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.

    Зокрема передбачається запровадити звання «бригадний генерал», «командор-адмірал», замість звання «генерал-полковник» - звання «генерал», а звання «генерал армії України» скасувати.

    Пропонується ліквідувати звання «генерал армії України», звання «генерал-полковник» замінити на «генерал», зберігши звання «генерал-майор і «генерал-лейтенант».

    Серед вищого офіцерського складу також вводяться звання «бригадний генерал» та «командор-адмірал».

    У пояснювальній записці зазначається, що такі звання встановлюються за прикладом країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

    Реалізація закону не потребує додаткових витрат з держбюджету.

    Зазначимо, у жовтні Рада ліквідувала військові звання «прапорщик» і «мічман».

    Верховна Рада ЗСУ НАТО військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ