Рада ввела реєстр педофілів з доступом для правоохоронців і викладачів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внесені до реєстру особи зобов'язані будуть повідомляти поліції про зміну місця проживання і роботи

Верховна Рада ввела реєстр педофілів з доступом для правоохоронців і співробітників навчальних закладів. За прийняття законопроєкту №0887 в цілому проголосували 325 депутатів за мінімально необхідних 226.

Закон впроваджує Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх, і посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості.

Доступ до реєстру отримають правоохоронці.

Право на отримання інформації про факт перебування конкретної особи в реєстрі мають керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров'я або інших закладів, які зобов'язані здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати їм послуги медичного, навчального та соціального характеру, під час прийому людини на роботу, а також керівники органів влади, місцевого самоврядування та особи, які бажають перевірити свою наявність у ньому.

Внесені до реєстру особи зобов'язані будуть повідомляти поліції про зміну місця проживання і роботи.

Крім того, за зґвалтування неповнолітньої незалежно від згоди особи вводиться покарання 10-15 років в'язниці.

Повторне зґвалтування дитини карається 15 роками в'язниці або довічним ув'язненням.

Перед другим читанням було вилучено норми, які б дозволили застосовувати добровільну хімічну кастрацію щодо педофілів.

Як повідомлялось, у вересні Володимир Зеленський ветував закон про примусову хімічну кастрацію педофілів у віці від 18 років до 65 років і про створення їх відкритого публічного реєстру.