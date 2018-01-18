Рада розгляне скасування ухваленого у січні закону про приватизацію

Закон, яким удосконалюється продедура здійснення приватизації, Рада ухвалила 18 січня

У середу, 7 лютого, Верховна Рада України розгляне проект постанови 7066-П «Про скасування рішення Верховної Ради України від 18.01.2018 про прийняття в цілому, як закону законопроекту «Про приватизацію державного майна». Про це йдеться в порядку денному Ради. [READ_MORE] Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила



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Закон, яким удосконалюється продедура здійснення приватизації, Рада ухвалила 18 січня

У середу, 7 лютого, Верховна Рада України розгляне проект постанови 7066-П «Про скасування рішення Верховної Ради України від 18.01.2018 про прийняття в цілому, як закону законопроекту «Про приватизацію державного майна».

Про це йдеться в порядку денному Ради.

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про приватизацію державного майна», яким пропонується удосконалити процедури здійснення приватизації.

Приватизація державного майна, згідно з документом, здійснюватиметься шляхом продажу об’єктів права державної власності на аукціоні. Продаж об’єктів малої приватизації здійснюватиметься на електронних аукціонах. Законом встановлюються вимоги до проведення аукціонів об’єктів малої та великої приватизації.

Для продажу об’єкта приватизації на аукціоні державними органами приватизації створюватиметься аукціонна комісія, яка розроблятиме умови продажу. Передбачається, що підготовка до приватизації та продаж об’єктів великої приватизації здійснюється із залученням на конкурсних засадах радників у встановленому Кабінетом міністрів порядку, окрім випадків, передбачених цим законом. На підставі рекомендації радника, у разі залучення, визначається і стартова ціна об’єкта великої приватизації.

Ухвалення закону про приватизацію є однією з головних вимог МВФ для надання Україні наступного траншу.

Фонд державного майна України затвердив орієнтовний перелік об’єктів приватизації державної власності груп А, Д, Ж (малої приватизації), які будуть виставлені на продаж у 2018 році.

З переліком об'єктів малої приватизації можна тут.