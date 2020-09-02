Рада схвалила закон про скасування трудових книжок



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За прийняття відповідного законопроєкту проголосували 283 нардепи

Передбачається скасування обов'язку вести паперову трудову книжку

Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». За прийняття відповідного законопроєкту №3623 у першому читанні проголосували 283 народних депутати.

У тексті законопроєкту пропонується ввести облік трудової діяльності працівника в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

У зв'язку з цим передбачається врегулювати механізм накопичення, обробки та використання цієї інформації, зокрема, для ведення трудових книжок, обчислення страхового стажу, укладення трудового договору, призначення пенсій, а також встановити умови доступу до цієї інформації.

Відповідно до законопроєкту, реєстр застрахованих осіб буде формувати і вести Пенсійний фонд України. Протягом п'яти років ПФУ повинен буде включити до реєстру відсутню інформацію про громадян на підставі відомостей, представлених страхувальником або застрахованою особою. Після завершення цих робіт наявні трудові книжки будуть повернуті працівникам особисто під підпис.

До реєстру пропонується вносити інформацію:

про основне місце роботи;

про права на земельну частку (пай) члена колективного чи іншого сільськогосподарського підприємства;

про навчання осіб у вищих навчальних закладах, а також їх освіту та стаж;

про стажування студентів та учнів вищих і професійно-технічних навчальних закладів;

про складання присяги державного службовця, прокурора, посадової особи місцевого самоврядування;

про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця;

про ранги дипломатичних службовців;

про трудову діяльність кандидатів на посади членів Кабінету міністрів України, члена Рахункової палати, члена Вищої ради правосуддя, прокурорів, директора Українського інституту книги.

Нагадаємо, що Уряд ще в 2019 році затвердив перехід на електронні трудові книжки.