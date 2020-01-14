Милованов розповів, кому залишать паперові трудові книжки



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Трудова книжка залишається за бажанням працівника

Трудові книжки не скасовуються і за бажанням працівника роботодавці їх мають заповнювати.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час медіамосту з регіонами, присвяченому проєкту закону «Про працю» №2708.

«Трудова книжка, яка є, залишається як механізм, за бажанням працівника. Якщо в працівника є трудова книжка, він може продовжувати вимагати, щоб її вели, щоб туди ставили записи, і вона є документом, який підтверджує стаж і все, що відбулося в трудовій історії людини. Тобто, вони не відміняються, тільки додається реєстр, за бажанням тих, хто не хоче мати паперову трудову книжку», - сказав Милованов.