Милованов розповів, кому залишать паперові трудові книжки
Трудова книжка залишається за бажанням працівника
Трудові книжки не скасовуються і за бажанням працівника роботодавці їх мають заповнювати.
Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час медіамосту з регіонами, присвяченому проєкту закону «Про працю» №2708.
«Трудова книжка, яка є, залишається як механізм, за бажанням працівника. Якщо в працівника є трудова книжка, він може продовжувати вимагати, щоб її вели, щоб туди ставили записи, і вона є документом, який підтверджує стаж і все, що відбулося в трудовій історії людини. Тобто, вони не відміняються, тільки додається реєстр, за бажанням тих, хто не хоче мати паперову трудову книжку», - сказав Милованов.
«Держава каже, що дані з цього реєстру буде використовувати для того, щоб гарантувати стаж для пенсії, захист прав, тощо... Не хочете мати трудову книжку, не хочете забирати її у директора, бо він від вас щось хоче, - не забирайте, у вас є довідка з реєстру», - зауважив міністр.
Водночас заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко наголосила, що той факт, що трудові книжки переводяться в електронну форму, їх не скасовує.
Нагадаємо, Кабінет міністрів готується скасувати паперові трудові книжки, замінивши їх цифровими аналогами. В електронних реєстрах, крім інформації про трудовий стаж, стануть вказувати, наприклад, дані про громадянство, кількість поїздок за кордон і всіх родичів.