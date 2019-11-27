Уряд затвердив перехід на електронні трудові книжки



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Електронні книжки діятимуть паралельно із паперовими

Під час свого засідання 27 листопада уряд ухвалив законопроєкт, який передбачене запровадження в Україні електронних трудових книжок.

Про це у Facebook повідомила міністерка соціальної політики Юлія Соколовська.

«Відтепер з'являється можливість того, що паперова трудова книжка перестане бути документом суворої звітності та відійде у минуле», - зазначила Соколовська.

Що означає запровадження електронної трудової книжки:

Працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збирання купи довідок для підтвердження свого трудового стажу (якщо втратили книжку).

Пенсії та соціальні виплати поступово стануть призначатися автоматично без зайвої бюрократії.

Електронна версія трудової книжки - це менше навантаження на роботодавців та самозайнятих працівників – ФОП.

Рішення уряду також спростить пошук та оформлення людей на роботу.

Результати від запровадження новації:

Це дозволить кожному в кілька кліків за допомогою електронного підпису отримати витяг у електронному кабінеті Пенсійного фонду і не боятися загубити трудову книжку.

Працівники будуть впевнені, що відомості завжди надійно захищені, а недобросовісний роботодавець їх не викривить.

Коли настане час оформити пенсійні виплати - це буде легко та без клопоту збирання підтверджувальних документів - всі дані вже знатиме Пенсійний фонд.

Роботодавці не будуть навантажені зайвим кадровим обліком і матимуть завжди достовірну інформацію про своїх працівників.

Дані реєстру захищені, роботодавці матимуть доступ до даних лише тих працівників, які у них працюють, а працівники - доступ до даних про себе.

«Про любителів трудових книжок ми теж попіклувались. Якщо для вас ведення книжки роботодавцем є певним ритуалом, то ніхто не забороняє вам продовжувати дублювати відомості про свою трудову діяльність на папері. Але якщо ви не можете дочекатись цифрового формату, то вас ніхто не змусить її вести», - зазначила міністерка.

За ухвалений Кабміном законопроєкт ще має проголосувати Верховна Рада.

Як відомо, на сайті Пенсійного фонду вже можна «оформити» електронну трудову книжку.