Рада розгляне ринок землі наступного тижня



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Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року

Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі наступного пленарного тижня, що триватиме 17-20 грудня.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє Укрінформ.

«Ринок землі буде наступного пленарного тижня», - сказав Арахамія.

Нагадаємо, Верховна Рада запланувала на 4 грудня парламентські слухання щодо земельньої реформи в Україні. Вони мають розпочатися о 15 годині.

Нагадаємо, міністр економіки озвучив, чого треба боятися при відкритті ринку землі.

Як повідомлялося, у Зеленського переконані: «чорний ринок» землі виник внаслідок мораторію.

Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що недопуск іноземців до купівлі землі сільгосппризначення в Україні гальмуватиме зростання ВВП України на 0,5% в рік.

Нагадаємо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.

14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що референдум щодо ринку землі може відбутися раніше за 2024 рік, але не між першим і другим читаннями відповідного законопроєкту.

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