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    Роздача паспортів на окупованих територіях. Росія похвалилась цифрами

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    Роздача паспортів на окупованих територіях. Росія похвалилась цифрами

    Більшість українців, що отримали паспорти - це жителі окупованого Донбасу

    У Росії відчиталися про роздачу паспортів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

    Про це повідомила начальник Головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова.

    Вона похвалилася, що громадянство Росії в 2019 році отримали отримали 500 тисяч українців. За її словами, це майже в два рази більше, ніж у 2018 році (270 тисяч).

    Як розповіла Казакова, приріст забезпечено не тільки за рахунок жителів Донбасу, хоча таких, «звичайно, більшість».

    Зростання числа в МВС пов'язують зі спрощенням самої процедури і можливістю отримати посвідку на проживання.

    Нагадаємо, ЄС офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів окупованого Донбасу.

    До слова, у МЗС Німеччини заперечили видачу віз мешканцям Донбасу з російськими паспортами. 

    Раніше повідомлялося, що Єврокомісія спільно з Європейською службою закордонних справ та у координації з делегаціями ЄС в Києві та Москві почали працювати над правилами, згідно з якими буде здійснюватися ідентифікація паспортів РФ, виданих мешканцям ОРДЛО.

    Нагадаємо, міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не визнавати видані після 24 квітня жителям Донецька й Луганська паспорти РФ.

    Також Литва вимагає в ЄС не визнавати російських паспортів у жителів Донбасу.

    Джерело: РИА Новости

    Росія МВС Донбас Путін паспорт президент громадянство
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