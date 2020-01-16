Роздача паспортів на окупованих територіях. Росія похвалилась цифрами



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Більшість українців, що отримали паспорти - це жителі окупованого Донбасу

У Росії відчиталися про роздачу паспортів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила начальник Головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова.

Вона похвалилася, що громадянство Росії в 2019 році отримали отримали 500 тисяч українців. За її словами, це майже в два рази більше, ніж у 2018 році (270 тисяч).

Як розповіла Казакова, приріст забезпечено не тільки за рахунок жителів Донбасу, хоча таких, «звичайно, більшість».

Зростання числа в МВС пов'язують зі спрощенням самої процедури і можливістю отримати посвідку на проживання.

Нагадаємо, ЄС офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів окупованого Донбасу.

До слова, у МЗС Німеччини заперечили видачу віз мешканцям Донбасу з російськими паспортами.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія спільно з Європейською службою закордонних справ та у координації з делегаціями ЄС в Києві та Москві почали працювати над правилами, згідно з якими буде здійснюватися ідентифікація паспортів РФ, виданих мешканцям ОРДЛО.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не визнавати видані після 24 квітня жителям Донецька й Луганська паспорти РФ.

Також Литва вимагає в ЄС не визнавати російських паспортів у жителів Донбасу.

Джерело: РИА Новости