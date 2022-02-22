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    Рада сьогодні розгляне закон про зброю

    На сьогодні в країні більше мільйона одиниць легальної зброї, переважно, мисливської - Рада сьогодні розгляне закон про зброю
    На сьогодні в країні більше мільйона одиниць легальної зброї, переважно, мисливської
    фото: hromadske.ua

    Законопроєкт про зброю для цивільного населення нардепи розглядатимуть у першому читанні

    Сьогодні Верховна Рада збирається на пленарне засідання. Депутати розглянуть, зокрема, законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю.

    Про це можна дізнатися у порядку денному Ради.

    Отже, парламентарі розглянуть такі законопроєкти:

    • зміни до закону «Про засади державної регіональної політики»,
    • щодо певних питань управління майном для потреб Збройних сил України,
    • щодо державної статистичної діяльності,
    • про право на цивільну вогнепальну зброю (5708),
    • змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень закону «Про право на цивільну вогнепальну зброю»,
    • змін до закону «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб»,
    • внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему,
    • про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності,
    • щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
    • щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України.

    До слова, нещодавно міністр оборони розказав, що думає про легалізацію зброї.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, кому дозволять мати вогнепальну зброю. Депутати підготували законопроєкт.

    Як відомо, МВС готове співпрацювати з міжнародними партнерами у питанні легалізації зброї.

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    Теги: Верховна Рада зброя депутат закон парламент
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    Рада сьогодні розгляне закон про зброю