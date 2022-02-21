Нардепи запідозрили Зеленського у держзраді. ДБР відмовилося відкривати справу

Деякі народні депутати закидали Зеленському відновлення постачання до України енергоресурсів з Росії та закупівля і постачання вугілля з ОРДЛО

Деякі народні депутати закидали Зеленському відновлення постачання до України енергоресурсів з Росії та закупівля і постачання вугілля з ОРДЛО

На думку директора Державного бюро розслідувань, наведені факти політиками не містять складу злочину

Державне бюро розслідувань не відкриватиме щодо президента України Володимира Зеленського кримінального провадження за фактами державної зради (ч.1 ст. 111 ККУ), фінансування тероризму (ст. 258-5 ККУ) і створення злочинної організації (ст. 255 ККУ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лист директора ДБР Олексія Сухачова від 16 лютого.

«Повідомляємо, що 23 грудня 2021 року до Державного бюро розслідувань надійшло повідомлення групи народних депутатів про вчинення, на їхню думку, президентом України Володимиром Зеленським кримінальних правопорушень за ч.1 ст. 111 ККУ, ст. 258-5 ККУ і ст. 255 КК. За результатами розгляду вказаного повідомлення встановлено, що інформація, викладена у ньому, не містить відомостей про склад кримінального правопорушення. У зв’язку із зазначеним підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань немає», – пояснив Сухачов.

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Додамо, що деякі народні депутати закидали Зеленському відновлення постачання до України енергоресурсів з Росії та закупівлю і постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей всупереч рішенню Ради нацбезпеки і оборони від 15 березня 2017 року.

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Як повідомляв «Главком», у листопаді 2019 року Вищий антикорупційний суд відмовився визнати бездіяльність Національного антикорупційного бюро, яке не стало порушувати кримінальну справу проти президента Володимира Зеленського. Суд навів ст. 105 Конституції України, де сказано, що президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. На час виконання повноважень президент не несе кримінальної відповідальності та проти нього не може бути порушена кримінальна справа (Рішення Конституційного Суду України Справа N 1-17/2003 від 10.12.2013).