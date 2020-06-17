Зеленський доручив СБУ і МВС боротися з порушенням габаритно-вагових норм на дорогах
За словами Зеленського, останні кілька років майже кожна друга фура, що їздить українськими автошляхами, перевантажена
Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо термінових заходів, спрямованих на боротьбу з порушенням вантажівками габаритно-вагових обмежень на українських дорогах.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський зазначив, що останніми кількома роками майже кожна друга фура, що їздить українськими автошляхами, перевантажена. Проблему з перевантаженими фурами фіксують уже навіть на нових дорогах, які почали споруджувати в межах програми «Велике будівництво».
Тому глава держави доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити можливість виконання Нацполіцією функції Укртрансбезпеки щодо контролю габаритно-вагових обмежень. Також він запропонував долучитися до протидії перевантаженості доріг і Службі безпеки України.
«Я хотів би, щоб ви організували спільну роботу зі Службою безпеки України: вжити всіх заходів запобігання порушенню норм габаритно-вагового контролю, перш за все на дорогах загального користування», – звернувся Зеленський до очільника МВС.
За словами президента, паралельно з терміновими заходами, спрямованими на боротьбу з перевантаженістю доріг, необхідно розробити також програму реформи Укртрансбезпеки.
До слова, на Вінниччині двоє посадовців Укртрансбезпеки організували корупційну схему на вантажних перевезеннях.