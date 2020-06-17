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    Події в Україні

    Зеленський доручив СБУ і МВС боротися з порушенням габаритно-вагових норм на дорогах

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    В Офісі президента обговорили термінові заходи, спрямовані на боротьбу з перевантаженістю доріг - Зеленський доручив СБУ і МВС боротися з порушенням габаритно-вагових норм на дорогах
    В Офісі президента обговорили термінові заходи, спрямовані на боротьбу з перевантаженістю доріг

    За словами Зеленського, останні кілька років майже кожна друга фура, що їздить українськими автошляхами, перевантажена

    Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо термінових заходів, спрямованих на боротьбу з порушенням вантажівками габаритно-вагових обмежень на українських дорогах.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Зеленський зазначив, що останніми кількома роками майже кожна друга фура, що їздить українськими автошляхами, перевантажена. Проблему з перевантаженими фурами фіксують уже навіть на нових дорогах, які почали споруджувати в межах програми «Велике будівництво».

    Тому глава держави доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити можливість виконання Нацполіцією функції Укртрансбезпеки щодо контролю габаритно-вагових обмежень. Також він запропонував долучитися до протидії перевантаженості доріг і Службі безпеки України.

    «Я хотів би, щоб ви організували спільну роботу зі Службою безпеки України: вжити всіх заходів запобігання порушенню норм габаритно-вагового контролю, перш за все на дорогах загального користування», – звернувся Зеленський до очільника МВС.

    За словами президента, паралельно з терміновими заходами, спрямованими на боротьбу з перевантаженістю доріг, необхідно розробити також програму реформи Укртрансбезпеки.

    До слова, на Вінниччині двоє посадовців Укртрансбезпеки організували корупційну схему на вантажних перевезеннях.

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