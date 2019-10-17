Рада створила Єдину електронну систему у сфері будівництва



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Законопроєкт був визначений президентом Зеленським як невідкладний

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №1081 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг в сфері будівництва і створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва». За документ проголосували 319 депутатів.

Законопроєктом пропонується створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у складі містобудівного кадастру; подання документів в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання таких послуг в електронній формі 24 години на добу сім днів на тиждень.

Планується скоротити перелік документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва; запровадити електронну взаємодію між державними електронними інформаційних ресурсами, суб’єктами надання адмінпослуг у сфері будівництва для отримання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна.

Крім того, законопроєктом пропонується:

запровадження отримання результатів надання адміністративних послуг в електронній формі, отримання паперового примірника лише за бажанням;

оплата адмінпослуг у сфері будівництва, штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за допомогою електронної системи;

запровадження ідентифікатора об’єкта будівництва та завершеного будівництвом об’єкта, який буде незмінними протягом життєвого циклу об’єкта;

включення до електронної системи контрольних примірників будівельних норм, обов’язкових для виконання національних стандартів, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону;

запровадження відкритого доступу до інформації, яка міститься в електронній системі (крім персональних даних), через портал електронної системи;