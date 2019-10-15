Самочинне будівництво у Києві: Кличко просить допомоги у прем’єра



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Незаконна надбудова на будинку у центрі Києва Фото: Facebook

Кличко звернувся до Гончарука щодо удосконалення нормативної бази для боротьби із самочинним будівництвом

Мер Києва Віталій Кличко під час наради в Кабінеті міністрів щодо виконання функцій архітектурно-будівельного контролю та реагування на можливі порушення звернувся до прем’єрміністра Олексія Гончарука з проханням сприяти удосконаленню нормативної бази для ефективної боротьби з самочинним будівництвом.

Прецедентом для обговорення цього питання став факт самовільного будівництва на даху будинку в центрі столиці - на вулиці Софіївській, 1. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Необхідним для попередження та вчасного реагування на подібні ситуації є внесення змін до порядку архітектурно-будівельного контролю в частині доступу інспекторів ДАБК на об’єкт. А також - спрощення процедури вручення ними приписів та вимог. Важливим є і посилення відповідальності за самочинне будівництво. Необхідно надати реальні, а не консультативні повноваження архітектурно-містобудівним радам хоча б міст-мільйонників у частині погодження проєктів. А також потрібне визначення на рівні постанови уряду порядку знесення об`єктів самочинного будівництва за рахунок бюджетів місцевого самоврядування із подальшою компенсацією за рахунок винних осіб», - наголосив Кличко.

Будинок по вул. Софіївська, 1 не є пам’яткою, проте знаходиться на території охоронної зони Софійського собору - пам’ятки національного значення та пам’ятки ЮНЕСКО. Міські служби з 29 серпня 2019 року намагалися отримати доступ до об’єкта, проте їм його не надали.

«До сьогодні жодного сприяння ДАБІ України із цього питання місто не отримало», - підкреслив мер Києва.

Разом з тим, комунальне підприємство «Київблагоустрій» за підтримки поліції розпочало демонтаж незаконно зведених конструкцій.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Києві здійснює відповідні перевірки, аби з’ясувати винного в інциденті та яких збитків завдано місту.

За результатами перевірок та за висновками комісії відповідний позов спрямують до суду.

Нагадаємо, в мережі опублікували шокуючі фото надбудови у самому центрі Києва.

Шевченківське управління поліції Києва зареєструвало кримінальне провадження за фактом будівництва нового поверху на даху будинку на Майдані Незалежності.