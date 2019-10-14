Столичні правоохоронці порушили справу через надбудову на даху будинку на Майдані



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Будівництво кваліфікували як «самоуправство»

Шевченківське управління поліції Києва зареєструвало кримінальне провадження за фактом будівництва нового поверху на даху будинку на Майдані Незалежності.

Про це йдеться на сайті столичної поліції.

«У поліцію Шевченківського району надійшло повідомлення, що на даху будинку, розташованого на вулиці Софіївська, зводиться незаконна надбудова. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, щоб перевірити інформацію. Коли правоохоронці прибули на виклик, ремонтні роботи відразу припинилися. Зараз правоохоронці встановлюють власника незаконного об’єкта», – зазначають у поліції.

За цим фактом слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за статтею 356 (самоправство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до трьох місяців.

Нагадаємо, в мережі опублікували шокуючі фото надбудови у самому центрі Києва.

До слова, у щойно оновленому парку «Перемога» вандали викорчували квіти.