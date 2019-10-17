Рада внесла зміни до законодавства про поводження з радіоактивними відходами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Документ передбачає перехід до європейських стандартів поводження з радіоактивними відходами

Верховна Рада внесла зміни до законодавства про поводження з радіоактивними відходами (РАВ).

За прийняття законопроєкту №0913 за основу і в цілому проголосували 288 депутатів при мінімально необхідних 226.

«Документ передбачає перехід до європейських стандартів поводження з радіоактивними відходами та ґрунтується на довгостроковій безпеки остаточного їх поховання», - сказано у повідомленні на сайті Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

Також згідно з новою класифікацією зберігання і захоронення РАВ дозволяється виключно в 4 видах сховищ (поверхневе сховище, приповерхневе сховище, сховище для захоронення радіоактивних відходів на середніх глибинах і геологічне сховище) залежно від класу РАВ.

Цей закон стає чинним через 2 роки після його публікації.

Як повідомлялось, державний бюджет на 2019 рік передбачає збільшення фінансування будівництва комплексу для зберігання радіоактивних відходів «Вектор», його експлуатації та сфери поводження з радіоактивними відходами в 2,1 рази, або на 488,302 млн гривень, до 939,135 млн гривень у 2019 році порівняно з 2018 роком.