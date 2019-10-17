Рада схвалила закон щодо модернізації сержантської служби у Збройних силах



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Gрийняття закону створить додаткові мотиваційні чинники для проходженню військової служби за контрактом та сприятиме переходу ЗСУ на професійну основу

Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт №0906 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (про виконання військового обов'язку і проходження військової служби)».

За документ проголосували 278 нардепів.

Прийняття даного закону дозволить удосконалити порядок виконання військового обов'язку громадянами України, реалізувати введення нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних сил України, забезпечивши їх відповідність еквівалентної колонки NATO Code за STNAG 2116.

Крім того, очікується, що прийняття закону створить додаткові мотиваційні чинники для проходженню українцями військової служби за контрактом та сприятиме переходу Збройних сил України на професійну основу за зразком армій західноєвропейського зразка.