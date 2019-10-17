Президент підписав закон про концесію



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Президент Володимир Зеленський

Документ вносить зміни в 25 законодавчих актів України

Президент Володимир Зеленський підписав закон про концесію. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про концесію» № 155-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 жовтня 2019 року», - ідеться в повідомленні.

Очікується, що концесія забезпечить залучення інвестицій у соціальну, транспортну, енергетичну сфери, житлово-комунальну інфраструктуру, охорону здоров’я; сприятиме модернізації та створенню нової інфраструктури, ефективному управлінню об’єктами державної та комунальної власності, наданню якісних суспільних послуг та збільшенню фіскального простору держави.

За даними ОП, закон має на меті удосконалення правового регулювання концесійної діяльності, що забезпечить можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України, та сприяння розбудові інфраструктури.

Документ вносить зміни до 25 законодавчих актів України з метою врегулювання відносин у сфері залучення приватного бізнесу в інфраструктуру на умовах державно-приватного партнерства.

Він передбачає запровадження єдиної процедури ініціювання та ухвалення рішення щодо здійснення державно-приватного партнерства для всіх форм державно-приватного партнерства, зокрема концесії.

Також закон запроваджує прозору процедуру вибору концесіонера (концесійний конкурс, конкурентний діалог), передбачає можливість залучення до роботи комісії незалежних експертів; можливість залучення радників для підготовки концесійних проектів, конкурсної документації; надійні гарантії для концесіонерів та кредиторів; чітке регулювання права власності на об’єкт концесії, метою якого є збереження за державою/територіальною громадою права власності на об’єкт концесії.

У документі також передбачена процедура трансформації оренди в концесію у разі відповідного звернення з боку орендаря за умови внесення додаткових інвестицій.

Крім того, закон дає можливість заміни концесіонера у випадку неналежного виконання ним своїх зобов’язань.

Документом також урегульовані особливості концесії на ринках, що перебувають у стані природної монополії; особливості концесії щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг; фінансові питання у концесійних проектах; земельні питання та питання містобудування для реалізації проектів, що здійснюються на умовах концесії.

Окрім того, закон дає можливість вирішення спорів у міжнародному комерційному або інвестиційному арбітражах, а також впроваджує прозору процедуру контролю та моніторингу виконання концесійних договорів тощо.