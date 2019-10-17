Верховна Рада переходить на електронний документообіг



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Парламентарі внесли зміни до регламенту Верховної Ради

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом».

Ухвалення відповідного рішення підтримали 256 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Закон вносить зміни до статті 91 регламенту Верховної Ради щодо подачі супровідних документів до законопроєктів в електронному вигляді та до статті 97 щодо ведення справи законопроєкту в електронному вигляді.

Так, при подачі супровідних документів в електронній формі на них накладатиметься кваліфікований електронний підпис особи, яка має право законодавчої ініціативи або представляє орган, наділений таким правом. Він же, відповідно до проєкту закону, міститиметься і в електронних версіях пропозицій, поправок, висновків до законопроєктів, які подаються до Апарату Верховної Ради або безпосередньо до комітету чи до тимчасової спеціальної комісії.

Подані законопроєкти створюються в єдиній автоматизованій системі в порядку, визначеному відповідним положенням, яке затверджується Головою Верховної Ради, та подаються у формі оригіналів електронних документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис. Пропозиції, поправки та висновки до законопроєктів подаються до Апарату ВР або безпосередньо до комітету чи до ТСК, які визначені головними з їх підготовки, в єдиній автоматизованій системі.

Апарат ВР і головний комітет в єдиній автоматизованій системі вестимуть справу законопроєкту у формі електронних документів щодо кожного проєкту, включеного до порядку денного сесії. До справи законопроєкту належать оригінали електронних документів та роздруковані ідентичні за документарною інформацією та реквізитами документи на папері, а також інші оригінали електронних документів та документів на папері з печатками, власноручними підписами.

Також визначено, що всі зареєстровані у Раді законопроєкти надаватимуться депутатам шляхом розсилки на електронну пошту.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті «Голос України» та вводиться в дію з першого дня третьої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання, тобто на початку лютого 2020 року.

12 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №1044-1 «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом».