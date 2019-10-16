Рада скоротила кількість суддів Верховного суду з 200 до 100



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Парламент відхилив усі 330 поправок, що пропонували не скорочувати кількість суддів

Верховна Рада скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100. За прийняття в цілому законопроекту №1008 проголосували 236 депутатів за мінімально необхідних 226.

Цим законом вводиться в дію судова реформа президента Володимира Зеленського.

Рада відхилила усі 330 поправок, що пропонували не скорочувати кількість суддів.

Крім того, парламент не взяв до уваги доводи голови Верховного суду Валентини Данішевської про перевантаженість суддів і неприпустимість скорочення їх кількості.

Зазначимо, наразі Верховний суд розглядає близько 70 тис. справ.

Як повідомлялось, Верховна Рада України сьогодні, 16 жовтня, на пленарному засіданні продовжила розгляд проєкту закону № 1008, який передбачає значне скорочення кількості суддів Верховного суду.

Нагадаємо, Рада на пленарному засіданні у вівторок мала розглянути в цілому законопроєкт №1008 про надання повноважень Вищій раді правосуддя призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів і скорочення кількості членів ВККС із 16 до 12.

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