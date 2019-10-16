Парламент розпустив Вищу кваліфікаційну комісію суддів



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Рада скоротила кількість членів комісії з 16 до 12

Верховна Рада розпустила діючий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і скоротила кількість членів з 16 до 12. За прийняття в цілому законопроекту №1008 проголосували 236 депутатів за мінімально необхідних 226.

Цим законом вводиться в дію судова реформа президента Володимира Зеленського.

Так, законом передбачено перезапуск ВККС, розпуск діючого складу, скорочення кількості членів з 16 до 12 і передача повноважень з їх призначення Вищій раді правосуддя (ВРП).

Поточний склад ВККС втрачає повноваження в день набуття чинності закону.

Термін повноважень нових членів комісії становитиме чотири роки.

Одна й та сама особа не зможе здійснювати повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів два терміни поспіль.

Крім того, Рада створила комісію з питань доброчесності. Ця комісія матиме повноваження ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, членів ВККС і ВСП. До складу комісії входять три члени Вищої ради правосуддя і три міжнародні експерти. Вони отримають право оцінювати доброчесність кандидатів до органів судового самоврядування, в тому числі ВРП, ініціювати їх звільнення, стежити за доброчесністю суддів Верховного суду.

Як повідомлялось, Рада скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100.

Як повідомлялось, Верховна Рада України сьогодні, 16 жовтня, на пленарному засіданні продовжила розгляд проєкту закону № 1008.

Нагадаємо, Рада на пленарному засіданні у вівторок мала розглянути в цілому законопроєкт №1008 про надання повноважень Вищій раді правосуддя призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів і скорочення кількості членів ВККС із 16 до 12.

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