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    Парламент розпустив Вищу кваліфікаційну комісію суддів

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    Парламент розпустив Вищу кваліфікаційну комісію суддів

    Рада скоротила кількість членів комісії з 16 до 12

    Верховна Рада розпустила діючий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і скоротила кількість членів з 16 до 12. За прийняття в цілому законопроекту №1008 проголосували 236 депутатів за мінімально необхідних 226.

    Цим законом вводиться в дію судова реформа президента Володимира Зеленського.

    Так, законом передбачено перезапуск ВККС, розпуск діючого складу, скорочення кількості членів з 16 до 12 і передача повноважень з їх призначення Вищій раді правосуддя (ВРП).

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    Поточний склад ВККС втрачає повноваження в день набуття чинності закону.

    Термін повноважень нових членів комісії становитиме чотири роки.

    Одна й та сама особа не зможе здійснювати повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів два терміни поспіль.

    Крім того, Рада створила комісію з питань доброчесності. Ця комісія матиме повноваження ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, членів ВККС і ВСП. До складу комісії входять три члени Вищої ради правосуддя і три міжнародні експерти. Вони отримають право оцінювати доброчесність кандидатів до органів судового самоврядування, в тому числі ВРП, ініціювати їх звільнення, стежити за доброчесністю суддів Верховного суду.

    Як повідомлялось, Рада скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100.

    Як повідомлялось, Верховна Рада України сьогодні, 16 жовтня, на пленарному засіданні продовжила розгляд проєкту закону № 1008.

    Нагадаємо, Рада на пленарному засіданні у вівторок мала розглянути в цілому законопроєкт №1008 про надання повноважень Вищій раді правосуддя призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів і скорочення кількості членів ВККС із 16 до 12. 

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