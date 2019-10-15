Голова Верховного суду виступила у Раді проти перезавантаження суду



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Голова Верховного суду Валентина Данішевська Ілюстративне фото

Валентина Данішевська: Перезавантаження роботи Верховного суду вплине на стабільність судової системи

Голова Верховного суду Валентина Данішевська виступила в Раді проти перезавантаження суду. Таку думку вона висловила під час розгляду президентського законопроєкту судової реформи у Верховній Раді.

На думку Данішевської, перезавантаження роботи Верховного суду вплине на стабільність судової системи.

«Зі зміною Верховної Ради, зі зміною виконавчої гілки влади, зі зміною президента, судова гілка влади розпуску не підлягає. 19,5 тисяч ув’язнених чекають на судове рішення. 4 млн українців щорічно звертаються до судів. 2 тис. суддів не вистачає у судовій системі. Перезавантаження Верховного суду вплине на стабільність судової системи. Дисциплінарні процедури, які пропонуються, скорочення без надання можливості судді підготуватись належним чином вкрай знищать незалежність судової системи», - підсумувала Данішевська.

Як повідомлялось, Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок розгляне в цілому законопроєкт №1008 про надання повноважень Вищій раді правосуддя призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів і скорочення кількості членів ВККС із 16 до 12.