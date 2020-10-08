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    Радбез Киргизстану заявив про зникнення президента

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    <span>Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков</span> - Радбез Киргизстану заявив про зникнення президента
    Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков

    Чиновник каже, що перші особи країни не з'являлися на публіці з початку протестів в країні

    Рада безпеки Киргизстану заявила, що місцезнаходження президента країни Сооронбая Жеенбекова невідомо. Прийнято рішення закрити кордон.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Захід».

    Заступник голови Ради безпеки країни Омурбек Суваналієв заявив, що пропав і прем'єр-міністр.

    «Місцезнаходження президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова невідомо. З метою безпеки прийнято рішення закрити кордон», - сказав він.

    Чиновник каже, що перші особи країни не з'являлися на публіці з початку протестів в країні.

    «Посадові особи, які покинули робочі місця, знаходяться в конспіративних місцях. Сказати точно, де, ми не можемо, багато хто з них ховається», - заявив він.

    Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

    Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

    Напередодні парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

    6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.

     

    вибори Киргизстан протест президент нацбезпека
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