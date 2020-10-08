Радбез Киргизстану заявив про зникнення президента



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Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков

Чиновник каже, що перші особи країни не з'являлися на публіці з початку протестів в країні

Рада безпеки Киргизстану заявила, що місцезнаходження президента країни Сооронбая Жеенбекова невідомо. Прийнято рішення закрити кордон.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Захід».

Заступник голови Ради безпеки країни Омурбек Суваналієв заявив, що пропав і прем'єр-міністр.

«Місцезнаходження президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова невідомо. З метою безпеки прийнято рішення закрити кордон», - сказав він.

Чиновник каже, що перші особи країни не з'являлися на публіці з початку протестів в країні.

«Посадові особи, які покинули робочі місця, знаходяться в конспіративних місцях. Сказати точно, де, ми не можемо, багато хто з них ховається», - заявив він.

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

Напередодні парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.