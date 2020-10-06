Протести у Киргизстані: прем’єр пішов у відставку



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На тлі протестів у Киргизстані у відставку пішов мер Бішкека, глави Іссик-Кульської, Наринської та Таласької областей та інші чиновники.

Парламент на екстреному засіданні призначив нового голову уряду

У Киргизстані через акції протесту, що розпочалися після виборів до парламенту, прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку. Про це повідомляє місцевий портал kaktus.media.

Зазначається, що парламент, який проводить екстрене засідання, вже призначив нового голову уряду.

«Уряд тимчасово очолив колишній депутат Садир Жапаров. До вчорашнього дня він відбував покарання у виправній колонії у справі про захоплення заручників у 2013 році під час мітингу в Іссик-Кульській області», – йдеться у повідомленні.

У 2017 році суд визнав, що в місті Караколь на організованому ним мітингу насильно заштовхали в автомобіль тодішнього представника уряду в Іссик-Кульській області Еміля Каптагаєва. Жапарова засудили до 11 років в'язниці.

Крім того, повідомляється, що замість Дастана Джумабекова, який пішов у відставку з поста спікера парламенту, призначено депутата Миктибек Абдилдаєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі протестів у Киргизстані у відставку пішов мер Бішкека, глави Іссик-Кульської, Наринської та Таласької областей та інші чиновники.

Як повідомлялося, у Киргизстані під час акцій протесту постраждали майже 700 людей.