Протести у Киргизстані: прем’єр пішов у відставку
Парламент на екстреному засіданні призначив нового голову уряду
У Киргизстані через акції протесту, що розпочалися після виборів до парламенту, прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку. Про це повідомляє місцевий портал kaktus.media.
Зазначається, що парламент, який проводить екстрене засідання, вже призначив нового голову уряду.
«Уряд тимчасово очолив колишній депутат Садир Жапаров. До вчорашнього дня він відбував покарання у виправній колонії у справі про захоплення заручників у 2013 році під час мітингу в Іссик-Кульській області», – йдеться у повідомленні.
У 2017 році суд визнав, що в місті Караколь на організованому ним мітингу насильно заштовхали в автомобіль тодішнього представника уряду в Іссик-Кульській області Еміля Каптагаєва. Жапарова засудили до 11 років в'язниці.
Крім того, повідомляється, що замість Дастана Джумабекова, який пішов у відставку з поста спікера парламенту, призначено депутата Миктибек Абдилдаєв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі протестів у Киргизстані у відставку пішов мер Бішкека, глави Іссик-Кульської, Наринської та Таласької областей та інші чиновники.
Як повідомлялося, у Киргизстані під час акцій протесту постраждали майже 700 людей.
ЦВК Киргизстану не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Разом з тим 6 жовтня президент Киргизстану заявив про спробу захоплення влади в країні. Президент запропонував Центральній виборчій комісії ретельно розслідувати порушення та за необхідностю анулювати результати виборів. У той же час, лідер опозиційної партії «Мекенчил» повідомив, що протестувальники в Киргизстані мають намір «призначити» тимчасового прем'єр-міністра. Нагадаємо, 5 жовтня ввечері в столиці Киргизстану почалися масові протести незгоди з результатами виборів. Зазначимо, що після протестів у Бішкеку підпалили будівлю парламенту. Його захопили мітингувальники. Станом на ранок 6 жовтня відомо, що під час протестів у Киргизстані загинула одна людина. Ще 590 мітингувальників отримали поранення.
ЦВК Киргизстану не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня.
Разом з тим 6 жовтня президент Киргизстану заявив про спробу захоплення влади в країні. Президент запропонував Центральній виборчій комісії ретельно розслідувати порушення та за необхідностю анулювати результати виборів.
У той же час, лідер опозиційної партії «Мекенчил» повідомив, що протестувальники в Киргизстані мають намір «призначити» тимчасового прем'єр-міністра.
Нагадаємо, 5 жовтня ввечері в столиці Киргизстану почалися масові протести незгоди з результатами виборів.
Зазначимо, що після протестів у Бішкеку підпалили будівлю парламенту. Його захопили мітингувальники.
Станом на ранок 6 жовтня відомо, що під час протестів у Киргизстані загинула одна людина. Ще 590 мітингувальників отримали поранення.