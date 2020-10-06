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    У світі

    У Киргизстані на фоні протестів невідомі захопили кілька родовищ золота

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    У Киргизстані на фоні протестів невідомі захопили кілька родовищ золота - У Киргизстані на фоні протестів невідомі захопили кілька родовищ золота
    У Киргизстані на фоні протестів невідомі захопили кілька родовищ золота

    На родовищі Жамгир місцеві жителі намагалися взяти в заручники співробітників і погрожували їм розправою

    Киргизькі ЗМІ повідомляють про захоплення невідомими кількох великих родовищ золота на території країни.

    Про це пише новинний портал 24.kg.

    Зокрема, на вугільному родовищі Кара-Кече в Наринській області призупинено роботи. В поширеному в соцмережах листі держпідприємства з видобутку вугілля «Киргизкомур» в Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизії повідомляється, що підприємство захоплене «натовпом невідомих громадян в кількості близько ста осіб«, які здійснюють «розкрадання і безконтрольне вивезення вугілля на автомашинах, минаючи вагову і касу».

    Повідомляється також про напад і підпал на складі і фабриці на родовищі золота Джером в Таласській області і напад на золоторудне родовище Джамгир в Джалал-Абадській області.

    На родовищі Жамгир місцеві жителі намагалися взяти в заручники співробітників і погрожували їм розправою.

    Захоплене також золоторудне родовище Іштамберді. Призупинило роботу також мідне родовище Бозимчак в Джалал-Абадській області.

    вугілля Киргизстан напад заручники
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