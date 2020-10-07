Парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту
Жеенбекову також пропонують добровільно піти у відставку
Депутати парламенту Киргизії у середу 7 жовтня почали процедуру оголошення імпічменту президенту країни Сооронбаю Жеенбекову. Таке рішення ухвалили на фоні антиурядових протестів у країні.
Про це повідомив депутат опозиційної партії «Ата-Мекен» Канибек Іманалієв.
«Частина депутатів підписали імпічмент. Там дуже складна процедура, але можна сказати, що вона запущена», - заявив він.
Як пишуть місцеві ЗМІ, киргизький парламент довго не міг зібрати кворум для початку свого засідання. Також була інформація, що частина депутатів відмовляється погоджувати початок імпічменту Жеенбекову.
Раніше новостворена Координаційна рада опозиції Киргизстану може запропонувати президенту Сооронбаю Жеенбекову добровільно піти у відставку.
У Киргизстані через акції протесту, що розпочалися після виборів до парламенту, 6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.
Як повідомлялося, у Киргизстані під час акцій протесту постраждали майже 700 людей.
ЦВК Киргизстану не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня.
Разом з тим 6 жовтня президент Киргизстану заявив про спробу захоплення влади в країні. Президент запропонував Центральній виборчій комісії ретельно розслідувати порушення та за необхідностю анулювати результати виборів.
У той же час, лідер опозиційної партії «Мекенчил» повідомив, що протестувальники в Киргизстані мають намір «призначити» тимчасового прем'єр-міністра.
Нагадаємо, 5 жовтня ввечері в столиці Киргизстану почалися масові протести незгоди з результатами виборів.
Зазначимо, що після протестів у Бішкеку підпалили будівлю парламенту. Його захопили мітингувальники.
Станом на ранок 6 жовтня під час протестів у Киргизстані загинула одна людина. Ще 590 мітингувальників отримали поранення.