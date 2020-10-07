Парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту



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Сооронбай Жеенбеков є президентом Киргизстану із жовтня 2017 року

Жеенбекову також пропонують добровільно піти у відставку

Депутати парламенту Киргизії у середу 7 жовтня почали процедуру оголошення імпічменту президенту країни Сооронбаю Жеенбекову. Таке рішення ухвалили на фоні антиурядових протестів у країні.

Про це повідомив депутат опозиційної партії «Ата-Мекен» Канибек Іманалієв.

«Частина депутатів підписали імпічмент. Там дуже складна процедура, але можна сказати, що вона запущена», - заявив він.

Як пишуть місцеві ЗМІ, киргизький парламент довго не міг зібрати кворум для початку свого засідання. Також була інформація, що частина депутатів відмовляється погоджувати початок імпічменту Жеенбекову.

Раніше новостворена Координаційна рада опозиції Киргизстану може запропонувати президенту Сооронбаю Жеенбекову добровільно піти у відставку.

У Киргизстані через акції протесту, що розпочалися після виборів до парламенту, 6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.

Як повідомлялося, у Киргизстані під час акцій протесту постраждали майже 700 людей.