Радбез ООН прийняв резолюцію щодо коронавірусу



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Резолюція закликає до загального припинення вогню в конфліктах на час пандемії

Переговори щодо резолюції тривали три місяці

У середу Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію щодо глобального припинення вогню на час пандемії Covid-19. Про це написав у Facebook речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

«Через 100 днів після заклику Генсекретаря ООН до глобального припинення вогню на час пандемії Covid-19 Радбез сьогодні нарешті схвалив довгоочікувану резолюцію. Документ вимагає негайного припинення бойових дій та закликає до гуманітарної паузи на 90 днів», - написав дипломат.

Нагадаємо, у червні Україна приєдналася до підписантів заяви на підтримку заклику Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо глобального припинення вогню під час пандемії коронавірусу.

Як зазначається в заяві, підписанти визнають, що поширення пандемії Covid-19 глибоко вплинуло на три головні опори ООН — мир і безпеку, розвиток та права людини.





«Ми висловлюємо глибоку стурбованість продовженням бойових дій у різних куточках світу, особливо в умовах глобальної кризи охорони здоров’я, та її руйнівним впливом на найуразливіших, особливо жінок та дітей. Ми повинні зібрати всі свої зусилля, щоб врятувати життя та полегшити соціально-економічне становище людей», — сказано в заяві.

Відзначимо, що ще 23 березня генсек ООН Антоніу Гутерреш виступив з ініціативою повсюдного припинення вогню. Проект резолюції на її підтримку, запропонований Францією і Тунісом, знаходився на розгляді Ради Безпеки з квітня. При цьому основні розбіжності виникли між делегаціями США і Китаю. Тоді, за наполяганням США, з тексту зникла згадка про роль ВООЗ в боротьбі з коронавірусом. У ньому також не називається країна походження інфекції.