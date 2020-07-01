Україна готується відбивати можливу атаку Росії на півдні - Наєв



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Наразі посилені всі види розвідки, від якої щодня надходить інформація - Наєв

Українські правоохоронці відпрацювали спільні дії, а бойову службу переведено в посилений режим - командувач Об'єднаних сил

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв повідомив, що в України немає даних про підготовку атаки Росії з півдня. Про це Наєв сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

Водночас Наєв зазначив, що наразі посилені всі види розвідки, від якої щодня надходить інформація.

«Ми чітко розуміємо всі сценарії розвитку ситуації на цьому напрямку і адекватно оцінюємо можливості Збройних сил РФ щодо нарощування військової сили за короткий проміжок часу», - пояснив командувач Об'єднаних сил.

Крім того, українські правоохоронці відпрацювали спільні дії, а бойову службу переведено в посилений режим.

За словами Наєва, триває робота щодо підвищення бойових можливостей українських військ на кримському напрямку.

Нагадаємо, МЗС України заявив, що українці повинні бути ментально готовими до повномасштабного наступу Росії.

Як повідомляла розвідка, у російських навчаннях «Кавказ-2020» візьме участь понад 100 тисяч військових.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що нападом на Україну Росія розв’язала глобальну війну проти Заходу. Росія не йде на пряму конфронтацію, але почала війну в самому серці Європи і веде агресивну політику проти інших пострадянських країн, зокрема проти Балтійських, які входять в НАТО.

Раніше генерал США допустив, що Росія у вересні може захопити «дамбу на Херсонщині». Російська Федерація у вересні проведе військові навчання «Кавказ-2020», під час яких цілком ймовірний сценарій, коли Кремль може оголосити гуманітарну катастрофу в Криму через брак води і захопити «дамбу на Херсонщині».



