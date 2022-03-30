Радник російського губернатора назвав Зеленського крутим. Його звільнено

ІТ-радник губернатора Самарської області похвалив Зеленського за інтерв'ю російським ЗМІ - і втратив через це посаду

На Росії фактично заборонили позитивно оцінювати президента України Володимира Зеленського

Радник губернатора Самарської області Росії Дмитро Кортунов у себе на Facebook-сторінці назвав президента України Володимира Зеленського «крутим», подивившись відео його інтерв’ю російським ЗМІ. Розголосу цей випадок набув завдяки журналісту Іллі Круговому, який у себе в Telegram виклав скріншот зі сторінки Дмитра.

«А він досі радник Дмитра Ігоровича (Азарова, губернатора Самарської області – ред.) з ай-ті?», – задав питання Круговий.

Регіональний самарський Telegram-канал «Столовка Бєлого дома» повідомив про те, що рішення щодо звільнення Кортунова уже прийняте і оформлюється.

Депутат Держдуми Росії Олександр Хінштейн у свою чергу підтвердив наявність рішення про звільнення Дмитра Кортунова з посади радника губернатора, назвавши подібні випадки «антиросійською позицією». Хінштейн висловив сподівання, що «таку ж принципову позицію регіональна влада незмінно виявлятиме і щодо усіх інших самарських чиновників».

Згодом видання «Фонтанка.ру» із посиланням на пресслужбу губернатора Азарова підтвердило факт звільнення Дмитра Кортунова.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав росіян виїжджати з Росії, аби не платити податки на війну. Так глава держави попросив громадян сусідньої країни розповідати удома правду про російсько-українську війну.

А у Росії тим часом склепали недолугий фейк про капітуляцію Зеленського, який викликав сумніви навіть у самих росіян.