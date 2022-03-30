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    Радник російського губернатора назвав Зеленського крутим. Його звільнено

    ІТ-радник губернатора Самарської області похвалив Зеленського за інтерв'ю російським ЗМІ - і втратив через це посаду - Радник російського губернатора назвав Зеленського крутим. Його звільнено
    ІТ-радник губернатора Самарської області похвалив Зеленського за інтерв'ю російським ЗМІ - і втратив через це посаду
    фото із соцмереж

    На Росії фактично заборонили позитивно оцінювати президента України Володимира Зеленського

    Радник губернатора Самарської області Росії Дмитро Кортунов у себе на Facebook-сторінці назвав президента України Володимира Зеленського «крутим», подивившись відео його інтерв’ю російським ЗМІ. Розголосу цей випадок набув завдяки журналісту Іллі Круговому, який у себе в Telegram виклав скріншот зі сторінки Дмитра.

    «А він досі радник Дмитра Ігоровича (Азарова, губернатора Самарської області – ред.) з ай-ті?», – задав питання Круговий.

    Регіональний самарський Telegram-канал «Столовка Бєлого дома» повідомив про те, що рішення щодо звільнення Кортунова уже прийняте і оформлюється.

    Депутат Держдуми Росії Олександр Хінштейн у свою чергу підтвердив наявність рішення про звільнення Дмитра Кортунова з посади радника губернатора, назвавши подібні випадки «антиросійською позицією». Хінштейн висловив сподівання, що «таку ж принципову позицію регіональна влада незмінно виявлятиме і щодо усіх інших самарських чиновників».

    Згодом видання «Фонтанка.ру» із посиланням на пресслужбу губернатора Азарова підтвердило факт звільнення Дмитра Кортунова.

    Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав росіян виїжджати з Росії, аби не платити податки на війну. Так глава держави попросив громадян сусідньої країни розповідати удома правду про російсько-українську війну.

    А у Росії тим часом склепали недолугий фейк про капітуляцію Зеленського, який викликав сумніви навіть у самих росіян.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Радник російського губернатора назвав Зеленського крутим. Його звільнено