Російська газета, яка взяла інтерв’ю у Зеленського, зупинила вихід

Президент Володимир Зеленський 27 березня дав перше інтерв'ю російським ЗМІ з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Йдеться про призупинення і випуску «Новая газета» на папері, і роботи самого сайту

Російське видання «Новая газета» повідомило про припинення роботи. Це відбулося через добу після інтерв’ю з українським президентом Володимиром Зеленським, яке брав, у тому числі представник цього видання.

Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге – до окончания «специальной операции на территории Украины», – йдеться у заяві редакції «Новая газета».

Як пояснили The Insider у виданні «Новая газета», йдеться про призупинення і випуску газети на папері, і роботи самого сайту.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський дав перше інтерв'ю російським ЗМІ з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Президент України поговорив з головним редактором телеканалу «Дождь» Тихоном Дзядком, колишнім головним редактором «Дождя» та письменником Михайлом Зигарем, головним редактором «Медузи» Іваном Колпаковим, журналістом «Комерсанта» Володимиром Соловйовим і представником «Новая Газета».

В інтерв'ю російським журналістам український президент висвітлив безліч питань, зокрема висловився про спроби його політичного усунення. Так само він розповів про дії РФ щодо дестабілізації ситуації в Україні.

Також Зеленський розповів російським ЗМІ про ситуацію в Маріуполі, який вже декілька тижнів перебуває у гуманітарній катастрофі через окупацію військових РФ.

Основний цензурний орган держави-окупанта – Роскомнагляд – вимагає не публікувати інтерв'ю Зеленського, дане декільком російським журналістам.

А генпрокуратура РФ вже взялася за журналістів, які записали та опублікували інтерв'ю Зеленського.