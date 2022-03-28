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    Думки вголос

    «Це ж не худоба». Чому російська влада заборонила публікувати інтерв'ю Зеленського

    В історії залишаться слова Зеленського про тіла загиблих російських солдатів - «Це ж не худоба». Чому російська влада заборонила публікувати інтерв'ю Зеленського
    В історії залишаться слова Зеленського про тіла загиблих російських солдатів

    Російським матерям потрібно пояснювати, що їхні діти не худоба

    Мовою оригіналу

    Вот это останется в истории.

    Причем, останется два раза, в двух качествах, в виде двух самостоятельных событий.

    Во-вторых, останется как слова этого человека, президента воюющей страны, говорящего о телах убитых солдат противника. Говорящего вот так – сбивчиво, неловко, как говорят, когда в самом деле переполняет отчаяние и ужас. «Это же не скот… Ну, это же не скот…».

    А во-первых, и это самое главное, останется как факт. Как событие этой войны, как деяние людей, которые эту войну начали и которые ведут ее вот так, и вот к этому уже привели – фактически, в самом начале, а сколько еще впереди.

    Когда будет трибунал, и придет очередь рассматривать эту сторону событий, и этот эпизод в обвинении, судебное заседание начнется с этого фрагмента: просто в качестве вступления, обозначения темы, своеобразного эпиграфа. Сначала в зале покажут этот фрагмент с этими словами, а потом перейдут к демонстрации кадров видеофиксации – с этими мешками, и с этими телами людей 2003-2004 года рождения.

    И их матерей тоже покажут.

    Матерей не будут судить на том трибунале. Но тех, кто довел этих матерей до того состояния, в котором им, матерям, надо объяснять, что их дети – не скот, не скот, и что с телами своих детей они не должны были позволить так обращаться, вот тех как раз судить будут обязательно.

    Ну и, конечно, понятно, почему российские власти немедленно запретили публиковать это интервью, и угрожают преследованием всякому, кто посмеет.

    Вот из-за этих трех минут, в частности. В первую очередь.

    Джерело: Блог Сергія Пархоменка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    «Це ж не худоба». Чому російська влада заборонила публікувати інтерв'ю Зеленського