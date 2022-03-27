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    Генпрокуратура РФ взялася за ЗМІ, що розмістили інтерв’ю Зеленського

    Президент України Володимир Зеленський поговорив з чотирма російськими журналістам - Генпрокуратура РФ взялася за ЗМІ, що розмістили інтерв’ю Зеленського
    Президент України Володимир Зеленський поговорив з чотирма російськими журналістам
    фото: скріншот відеозапису

    У РФ заборонили публікувати інтерв'ю Зеленського

    Генеральна прокуратура Росії дасть оцінку змісту інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, яке записали і розмістили ряд російських журналістів. Про це повідомляє генпрокуратура РФ.

    «В умовах масової антиросійської пропаганди та регулярного розміщення помилкової інформації про дії Російської Федерації у зв'язку зі спеціальною військовою операцією із захисту Донецької та Луганської народних республік, що проводиться збройними силами Російської Федерації, генеральною прокуратурою Російської Федерації буде дана принципова правова оцінка змісту опублікованих висловлювань і факту їх розміщення», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський дав перше інтерв'ю російським ЗМІ з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Президент України поговорив з головним редактором телеканалу «Дождь» Тихоном Дзядком, колишнім головним редактором «Дождя» та письменником Михайлом Зигарем, головним редактором «Медузи» Іваном Колпаковим та журналістом «Комерсанта» Володимиром Соловйовим.

    В інтерв'ю російським журналістам український президент висвітлив безліч питань, зокрема висловився про спроби його політичного усунення. Так само він розповів про дії РФ щодо дестабілізації ситуації в Україні.

    Також Зеленський розповів російським ЗМІ про ситуацію в Маріуполі, який вже декілька тижнів перебуває у гуманітарній катастрофі через окупацію військових РФ

    Основний цензурний орган держави-окупанта – Роскомнагляд – вимагає не публікувати інтерв'ю Зеленського, дане декільком російським журналістам.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Генпрокуратура РФ взялася за ЗМІ, що розмістили інтерв’ю Зеленського