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    Росіяни склепали халтурний фейк про капітуляцію Зеленського (відео)

    Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім&rsquo;ї&nbsp;&ndash; Зеленський - Росіяни склепали халтурний фейк про капітуляцію Зеленського (відео)
    Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім’ї – Зеленський

    Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації та повертатися додому, – Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський прокоментував фейкову заяву нібито від його імені про капітуляцію у війні з Росією та запевнив, що українці не складуть зброю до перемоги.

    «Щодо останньої дитячої провокації, що я нібито пропонував скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації та повертатися додому. А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім’ї. Так що ніякої зброї ми складати не збираємось до нашої перемоги», – зазначив Зеленський.

    Таким чином президент відреагував на те, що у мережі з'явилося фейкова заява від його імені про капітуляцію.

    Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що за 21 день повномасштабної війни російські війська завдали Україні у сотні разів більше руйнувань, ніж Донбасу за вісім років.

    За час війни від рук українських військових полягло майже 14 тис. особового складу агресора, а також знищено 430 танків і 108 гелікоптерів.

    Теги: війна Володимир Зеленський #stoprussia
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    Росіяни склепали халтурний фейк про капітуляцію Зеленського (відео)