Росіяни склепали халтурний фейк про капітуляцію Зеленського (відео)

Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім’ї – Зеленський

Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації та повертатися додому, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував фейкову заяву нібито від його імені про капітуляцію у війні з Росією та запевнив, що українці не складуть зброю до перемоги.

«Щодо останньої дитячої провокації, що я нібито пропонував скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації та повертатися додому. А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім’ї. Так що ніякої зброї ми складати не збираємось до нашої перемоги», – зазначив Зеленський.

Таким чином президент відреагував на те, що у мережі з'явилося фейкова заява від його імені про капітуляцію.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що за 21 день повномасштабної війни російські війська завдали Україні у сотні разів більше руйнувань, ніж Донбасу за вісім років.

За час війни від рук українських військових полягло майже 14 тис. особового складу агресора, а також знищено 430 танків і 108 гелікоптерів.