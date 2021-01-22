Рахункова палата повідомила, скільки коштів недоотримали медики з «коронавірусного» фонду

За фактом МОЗ виділив на доплати лише 221 млн грн для 192 медичних заклади.

Кошти з Фонду на доплати медикам розподілялися за двома напрямами

У Фонді боротьби з Covid-19 у 2020 році не використаними залишилися 116 млн грн, або майже 35% передбаченої суми на доплату медикам медзакладів системи управління Міністерства охорони здоров'я, і 115 млн грн (2,2% передбаченої суми) медикам комунальних мед закладів. Про це повідомляє пресслужба Рахункової.

Зазначається, що доплати працівникам медзакладів, які надають медичну допомогу хворим на Covid-19 здійснювали за рахунок бюджетної програми, сума якої становила 5,5 млрд грн.

Кошти розподілялися за двома напрямами:

337 млн грн ‒ на доплати медпрацівникам закладів охорони здоров'я, що входять до сфери управління Міністерства охорони здоров'я,

5,2 млрд грн ‒ на доплати медичним та іншим працівникам 1,563 тис. закладів охорони здоров'я комунальної форми власності.

За даними пресслужби Рахункової палати, зокрема, за рахунок передбачених 337 млн грн для доплат медикам у медзакладах системи управління МОЗ планувалися доплати для понад 26 тис. медиків у розмірі в середньому 2,637 тис. грн на одну людину в 100 закладах охорони здоров'я за період вересень-грудень 2020 року.

«Зокрема, виплати передбачалися для 8,371 тис. лікарів, 12,236 тис. осіб середнього медперсоналу і 5,627 тис. ‒ молодшого медперсоналу», ‒ йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Рахункова палата, за фактом МОЗ виділив на доплати лише 221 млн грн для 192 медичних заклади.

Найбільші виплати отримали клініки:

«Охматдит» ‒ 19,2 млн грн,

Інститут серця ‒ 10,2 млн грн,

Центр дитячої кардіології та кардіохірургії ‒ 9,3 млн грн,

Національний інститут раку ‒ 8,9 млн грн,

державний заклад «Спеціалізована багатопрофільна лікарня №1» ‒ 8,9 млн грн.

Крім того, з цієї бюджетної програми доплати були перераховані для дитячих спеціалізованих санаторіїв, науково-дослідних інститутів, державних установ, медичних університетів тощо.

У 2021 році Рахункова палата планує провести аналіз використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з Covid-19.

Раніше Рахункова палата повідомляла, що кожну сьому гривню доходів бюджету Україна витрачає на обслуговування боргу.