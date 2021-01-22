  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рахункова палата повідомила, скільки коштів недоотримали медики з «коронавірусного» фонду

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За фактом МОЗ виділив на доплати лише 221 млн грн для 192 медичних заклади. - Рахункова палата повідомила, скільки коштів недоотримали медики з «коронавірусного» фонду
    За фактом МОЗ виділив на доплати лише 221 млн грн для 192 медичних заклади.
    Фото з відкритих джерел

    Кошти з Фонду на доплати медикам розподілялися за двома напрямами

    У Фонді боротьби з Covid-19 у 2020 році не використаними залишилися 116 млн грн, або майже 35% передбаченої суми на доплату медикам медзакладів системи управління Міністерства охорони здоров'я, і 115 млн грн (2,2% передбаченої суми) медикам комунальних мед закладів. Про це повідомляє пресслужба Рахункової.

    Зазначається, що доплати працівникам медзакладів, які надають медичну допомогу хворим на Covid-19 здійснювали за рахунок бюджетної програми, сума якої становила 5,5 млрд грн.

    Кошти розподілялися за двома напрямами:

    • 337 млн грн ‒ на доплати медпрацівникам закладів охорони здоров'я, що входять до сфери управління Міністерства охорони здоров'я,
    • 5,2 млрд грн ‒ на доплати медичним та іншим працівникам 1,563 тис. закладів охорони здоров'я комунальної форми власності.

    За даними пресслужби Рахункової палати, зокрема, за рахунок передбачених 337 млн грн для доплат медикам у медзакладах системи управління МОЗ планувалися доплати для понад 26 тис. медиків у розмірі в середньому 2,637 тис. грн на одну людину в 100 закладах охорони здоров'я за період вересень-грудень 2020 року.

    «Зокрема, виплати передбачалися для 8,371 тис. лікарів, 12,236 тис. осіб середнього медперсоналу і 5,627 тис. ‒ молодшого медперсоналу», ‒ йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє Рахункова палата, за фактом МОЗ виділив на доплати лише 221 млн грн для 192 медичних заклади.

    Найбільші виплати отримали клініки:

    • «Охматдит» ‒ 19,2 млн грн,
    • Інститут серця ‒ 10,2 млн грн,
    • Центр дитячої кардіології та кардіохірургії ‒ 9,3 млн грн,
    • Національний інститут раку ‒ 8,9 млн грн,
    • державний заклад «Спеціалізована багатопрофільна лікарня №1» ‒ 8,9 млн грн.

    Крім того, з цієї бюджетної програми доплати були перераховані для дитячих спеціалізованих санаторіїв, науково-дослідних інститутів, державних установ, медичних університетів тощо.

    У 2021 році Рахункова палата планує провести аналіз використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з Covid-19.

    Раніше Рахункова палата повідомляла, що кожну сьому гривню доходів бюджету Україна витрачає на обслуговування боргу.

    Теги: лікарня уряд Рахункова палата коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies