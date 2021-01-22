Глава МОЗ стверджує, що в Україні зменшується кількість хворих на Covid-19

Оцінити результати локдауну можна після закінчення жорстких обмежень, - Степанов

Карантин вихідного дня і жорсткі обмеження з січня дали результат, – Степанов

В Україні зменшується кількість нових випадків Covid-19 у результаті комплексу карантинних дій. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, і карантин вихідного дня, і жорсткі обмеження з січня дали результат.

«Ви бачите, що у нас падає кількість людей, які хворіють щодня. Ми досягли серйозної стабілізація. Ми були в змозі досягти і досягли - нам вдалось збити на початковій стадії хвилю поширення коронавірусу, яка потенційно мала була початись після новорічних свят», ‒ заявив він.

За його словами, оцінити результати локдауну можна після закінчення жорстких обмежень.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 січня, виявлено 5 348 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 900 осіб, летальних випадків – 163, одужало – 14 239 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 182 969 осіб, одужало – 928 969 осіб, летальних випадків – 21 662.

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що учні випускних класів після завершення локдауну повернуться до змішаної форми навчання.

Раніше він казав, що вважає можливим повернення молодших класів до очного навчання після завершення дії карантинних обмежень.

Нагадаємо, влада Києва розраховує з 25 січня відновити очне навчання в усіх школах столиці, що дозволить поліпшити освітній процес і дасть можливість батькам учнів працювати. Остаточне рішення приймуть в п'ятницю 22 січня.

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