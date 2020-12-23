Рахункова палата: кожну сьому гривню доходів бюджету Україна витрачає на обслуговування боргу

До кінця року сума виплат за держборгом іще зросте

Кожен українець за обслуговування держборгу сплатив по 3 тис. грн

За 11 місяців поточного року на погашення державного боргу Україна вже витратила 357,4 млрд грн. Про це розповів голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання держбюджету на 2020 рік.

«Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. Кожен українець за обслуговування держборгу сплатив по 3 тис. грн», - заявив він.

Пацкан уточнив, що навів цифри станом на початок місяця, тоді як «найбільші платежі йдуть у грудні».

«Найбільша наша проблема - це запозичення. Це третина держбюджету», - додав він.

Пацкан зауважив, що на погашення держборгу цьогоріч спочатку було передбачено 346 млрд грн. Але за фактом, станом на 1 грудня, вже витрачено 357,4 млрд грн, і ця сума до кінця року зросте.

«Із позитиву – загальний обсяг доходів до держбюджету за січень-листопад дійсно зріс. Перевиконання плану - на 3,3 млрд грн. Менше оптимізму щодо видатків. У січні-листопаді видатки на 101 млрд грн менші від плану», - зазначив він.

Голова Рахункової палати підкреслив, що в останні місяці відбувалося перевиконання плану доходів Державною податковою службою. А найбільше недовиконання - за Державною митною службою.

При цьому він нагадав, що у квітні 2020 року показники бюджету були скориговані - доходи були зменшені на 116 млрд грн.

За даними Міністерства фінасів, державні внутрішні запозичення за січень-листопад 2020 року становили 275,6 млрд грн (78,3% від плану). При цьому, платежі з погашення державного боргу сягнули 357,4 млрд грн (98,1% плану), платежі з обслуговування – 117,3 млрд грн (94,6% плану).

Напередодні Мінфін продав держоблігацій на 22 млрд грн. В ході аукціонів міністерство запропонувало інвесторам дев'ять випусків цінних паперів у національній валюті і один – в іноземній валюті. Найбільше в бюджет вдалося залучити від облігацій терміном обігу один рік – 5,13 млрд грн за ставкою 10,62% річних.

Тижнем раніше Мінфін залучив на аукціонах ОВДП рекордні 51,44 млрд грн від розміщення паперів в гривні, доларах і євро.



