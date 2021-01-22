Київ закупить вакцину від Covid-19 напряму у виробників

Вакцина, яку придбає столиця, буде застосовуватися виключно безкоштовно і для визначених категорій людей

Київ веде переговори з кількома виробниками про закупівлю вакцини для столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу. Я використовую всі свої іноземні контакти та зв'язки для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 мільйон доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян», – сказав Кличко.

Він підкреслив, що столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету, адже поки в Україну жодна з вакцин не надійшла. А Київ – багатомільйонне місто, де вірус тут розповсюджується найбільшими темпами.

«Ми повинні упередити поширення хвороби. Захистити, насамперед, найуразливіші категорії населення: лікарів, які рятують сьогодні хворих, літніх людей, працівників соціальних служб, працівників сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури (транспортників, спеціалістів сфери ЖКГ), правоохоронців, рятувальників та інших», – наголосив мер Києва.

Він зауважив, що сьогодні у міської влади є попередні домовленості з деякими виробникам.

Кличко зазначив, що в столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації: є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідні навчання.

«Місто закупатиме вакцину напряму у виробників. Вакцина, яку придбає столиця, буде застосовуватися виключно безкоштовно і для визначених категорій людей. Як тільки ми підпишемо контракт, я одразу поінформую про це киян, громадськість. А сьогодні я подаю на розгляд депутатів проект рішення про внесення змін до програми «Здоров’я киян» на 2021 рік, яке дозволить за рахунок міського бюджету закупити вакцину та вакцинувати зазначені категорії киян», – сказав мер Києва.

Він у прямому ефірі під час брифінгу підписав розпорядження про відповідний проект рішення.

«Ми повинні невідкладно ухвалити це рішення, щоб не зволікати з оплатою, як тільки буде підписаний контракт. Щоб Київ якнайшвидше отримав вакцину», – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу, 21 січня, у Києві коронавірус виявлено у 507 людей. Це на 88 осіб менше більше, ніж за попередню добу (за добу 20 січня було 595 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 125342 випадки захворювання на Covid-19.

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