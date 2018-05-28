Ранній сезон черешні. Скільки коштує ягода на ринках

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Лише в Херсоні пропозиція обмежена

В Україні цього року дуже рано стартував сезон черешні. Ціни на ягоду різняться в кожному регіоні країни, а десь черешні ще зовсім не надійшли у продаж. За даними «АПК-Інформ: овочі і фрукти», на даний момент продажі ягоди вже набувають масового характеру. Таким чином, сезон реалізації черешні в поточному році почався в середньому на тиждень раніше, ніж роком раніше, завдяки досить сприятливим погодним умовам.

Ціни на ранню черешню в Одеській області варіюються в межах 15-20 грн/кг, а це в середньому в 2,3 рази дешевше, ніж наприкінці травня 2017 р.

На ринку «Шувар» у Львові ягоду пропонують також за прийнятною ціною - від 20 грн/кг.

У Києві, на ринку «Столичний», черешня коштує дорожче всього в Україні: тут середня ціна становить 40 грн/кг, а знайти дешевше, ніж за 30 грн/кг, не вдасться і зовсім.

В Херсоні сезон черешні ще не почався і пропозиція на ринках практично відсутня.